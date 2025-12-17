Acusado foi condenado em terceiro julgamento e pena soma a mais de um século (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nO suposto serial killer foi condenado a 21 anos pelo assassinato de outra mulher em Rio Verde, no sudoeste de Goiás. Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi julgado pela morte de Alexania Hermogenes Carneiro, 40 anos, na terça-feira (16). Uma dia antes, na segunda-feira (15), ele foi condenado a mais de 71 anos pela morte de Monara Pires. Na semana passada, ele havia sido sentenciado a 41 anos por estupro, latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver contra Elisângela da Silva Souza, 26 anos, quando ela ia para o trabalho de madrugada.\nA defesa de Rildo, Nylson Schmidt, informou que acata decisão do Conselho de Sentença no julgamento realizado e reafirma "o respeito à soberania do Tribunal do Júri". "A atuação da defesa, em todos os julgamentos realizados, sempre esteve estritamente pautada nas provas constantes dos autos e no respeito ao devido processo legal, sem qualquer tentativa de distorcer os fatos ou afrontar a sociedade", citou no nota (veja íntegra ao final desta reportagem).