Investigado por uma série de feminicídios e estupros em Rio Verde, na maioria das vezes disfarçado de gari, Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, foi indiciado nesta semana por uma tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). Cristiano Alves Cardoso, de 23 anos, estava dormindo em seu carro, na madrugada de 7 de setembro, quando o suspeito, para roubar o veículo, passou uma faca no pescoço da vítima. Apesar da gravidade do ferimento, Cristiano sobreviveu. Das dez vítimas de crimes de que Rildo é suspeito, essa é uma das três que são do sexo masculino.\nRildo está preso desde 12 de setembro, acusado de estuprar e matar a auxiliar de produção Elisangela da Silva Souza, de 26 anos, quando ela saía de casa para o trabalho na madrugada do dia anterior. A partir da prisão, a Polícia Civil levantou a suspeita de envolvimento dele em outros nove crimes – outros dois feminicídios, três estupros e dois desaparecimentos de mulheres. Ele também é investigado por ter roubado o carro de um ex-patrão, o celular de uma mulher e matado um colega de trabalho em uma cooperativa. Tudo em Rio Verde.