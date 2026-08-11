O Sistema Único de Saúde (SUS) incorporou nesta segunda-feira (10) o teste imunoquímico fecal, conhecido como FIT, para o rastreamento do câncer colorretal em pessoas de 50 a 75 anos sem sintomas.\nA decisão, anunciada em maio pelo Ministério da Saúde, foi publicada nesta segunda no Diário Oficial da União. O governo tem até 180 dias para efetivar a oferta na rede pública.\nO FIT detecta sangue oculto nas fezes, invisível a olho nu. O resultado positivo pode indicar a presença de pólipos, lesões pré-malignas ou câncer, mas também pode ter outras causas. Por isso, o teste funciona como um filtro para definir quem deve fazer uma colonoscopia, exame capaz de identificar a origem do sangramento e investigar ou retirar lesões.\nCâncer de intestino pode dar primeiros sinais no banheiro; veja hábitos de risco e como diagnosticar