Pessoas que têm problemas com jogos de azar digitais, oferecidos em plataformas de apostas, as chamadas bets, já podem receber ajuda grátis por teleatendimento.\nO Ministério da Saúde inaugurou o novo programa de apoio a pessoas com potencial vício em jogos nesta terça-feira (3). A ação é fruto de uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, anunciada em dezembro do ano passado. Ela integra uma série de medidas adotadas pelo governo para conter os danos causados pela proliferação das bets desde 2019.\nSegundo a pasta, a expectativa inicial é de atender 600 pacientes por mês. O acesso será regulado por meio do aplicativo Meu SUS Digital, disponível para aparelhos com Android ou iOS, ou pelo site.\nAo acessar o aplicativo, deve-se fazer login com a conta gov.br. Na página inicial, basta clicar na função "Miniapps" e selecionar a opção "Problemas com jogos de apostas?".