O SUS (Sistema Único de Saúde) pode ter perdido até R$ 7,29 bilhões em vacinas, medicamentos e outros insumos de 2021 a 2023, segundo auditoria conduzida pela CGU (Controladoria-Geral da União).
O valor considera cerca de R$ 2,31 bilhões em produtos comprados pelo Ministério da Saúde e que venceram ainda no estoque da pasta, além de R$ 4,98 bilhões tratados como "perda potencial", como insumos entregues com menos de 90 dias de validade.
As vacinas da Covid-19 respondem pela larga maioria das perdas, como revelou a Folha de S.Paulo. O governo Lula culpa a gestão Bolsonaro pelo fim da validade dos lotes. "Como o próprio documento reafirma, perdas concentradas nas aquisições realizadas até 2022 e no passivo deste período", diz a Saúde.