O Ministério da Saúde reservou R$ 3,9 bilhões do Orçamento de 2027 para alavancar uma reformulação na política de compras de medicamentos para câncer no SUS (Sistema Único de Saúde).\nA pasta quer superar o cenário em que tratamentos de alto custo que já receberam aval para entrar na rede pública não chegam aos pacientes porque os repasses federais são insuficientes para estados e hospitais fecharem os contratos.\nA promessa é entregar ao menos 23 drogas para cânceres de mama, pulmão e mieloma múltiplo, entre outros. O ministério prevê que começará a comprar diretamente os medicamentos de maior custo, em vez de apenas ressarcir as secretarias locais.\nO governo federal também fará negociações com a indústria para fixar preços nacionais de produtos, para as compras que ainda serão dos estados e reembolsadas pela União.