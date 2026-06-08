O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) que irá interromper o uso no SUS (Sistema Único de Saúde) da vacina da dengue feita pelo Butantan.\nSegundo o ministro Alexandre Padilha, a decisão é temporária e foi tomada após identificação de 42 episódios de reações adversas "mais severas, que estão temporalmente associadas ao momento em que foram aplicadas a vacina". Os episódios incluem duas mortes, mas o ministério afirma que ainda não há dados suficientes para vincular à vacinação.\nO ministério informou que 500 mil doses foram aplicadas, principalmente em profissionais de saúde de três cidades: Maranguape (CE), Nova Lima (MG) e Botucatu (SP).\nVacina para crianças será distribuída na 2ª quinzena de janeiro, diz Queiroga\nAnvisa autoriza Butantan a produzir no Brasil vacina contra chikungunya