Justiça aceitou pedido de prisão contra investigado por tentativa de homicídio qualificado e aborto sem consentimento; polícia pede ajuda da população para localizar foragido (Divulgação/DIH PC Itumbiara e Reprodução/TV Anhanguera)\nO homem suspeito de atirar na jovem de 24 anos, que estava grávida, em Itumbiara foi identificado como Jamil Eduardo Marques Rezende. Ele possui passagem por tentativa de homicídio e violência doméstica, segundo a Polícia Civil. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito para pedir um posicionamento, até a última atualização desta matéria.\nA PC informou que Jamil Eduardo é investigado por tentativa de homicídio qualificado e por aborto provocado por terceiro, sem consentimento da gestante, por conta do crime que aconteceu durante a madrugada do último sábado (7), na porta de um prostíbulo.