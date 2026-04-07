-Circuito - Atira grávida Itumbiara (1.3372096)\nO motoboy Jamil Eduardo Marques Rezende, de 31 anos, se tornou réu por atirar em uma grávida, de 24, na porta de um prostíbulo, em Itumbiara, na região sul de Goiás (veja o vídeo acima). Maria Fernanda Santana Silva perdeu o bebê e, por isso, além da tentativa de feminicídio, o homem poderá responder por abordo provocado, de acordo com a denúncia do Ministério Público de Goiás (MPGO). Jamil continua com o mandado de prisão em aberto e é considerado foragido da Justiça.\nUm defensor foi nomeado para representar o suspeito, após ele não apresentar nenhum advogado. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta matéria.\nO crime aconteceu na madrugada do dia 7 de fevereiro deste ano. O inquérito policial foi enviado ao Poder Judiciário em 3 de março e a denúncia do MPGO recebida no dia 11 do mesmo mês.