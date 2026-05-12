Felipe Freitas morreu após carro bater na traseira da moto dele. Suspeito foi preso em casa (Reprodução / Instagram Felipe Freitas e Divulgação / Polícia Civil)\nUm suspeito de 55 anos foi preso, nesta terça-feira (12), por matar atropelado o técnico em agropecuária Felipe Félix Freitas, de 20 anos, em Orizona, no sudeste goiano. As investigações apontaram que o indiciado estava embriagado quando conduzia o veículo VW/Polo, além de estar com a habilitação suspensa após condenação pelo mesmo motivo.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nO crime aconteceu no dia 4 de maio, na GO-330, entre Orizona e Vianópolis. De acordo com a Polícia Civil, Felipe conduzia a moto quando foi atingido na traseira pelo carro do suspeito, que deixou o veículo e fugiu do local sem prestar socorro.