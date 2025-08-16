Um homem de 53 anos de idade foi preso nesta sexta-feira (15) suspeito de descartar explosivos em terreno um baldio próximo ao aeroporto de Goiânia, no setor Santa Genoveva. Os artefatos, tipificados como militares, foram deixados em uma sacola que foi detonada pelo Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), com apoio da cavalaria da Polícia Militar de Goiás (PMGO).\nAo POPULAR, o regimento de Cavalaria afirmou que, por meio de investigações realizadas no local, conseguiu localizar e encaminhar o homem à delegacia.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu entrar em contato com a defesa para posicionamento.\nAssista à matéria da TV Anhanguera: Preso homem que descartou explosivos\nO major Diogo Moura contou que o homem detido afirmou não ter conhecimento sobre os explosivos. Ele contou que havia sido contratado apenas para descartar um guarda-roupas e entulhos, mas percebeu que havia materiais estranhos na carga.