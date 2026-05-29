- lei_seca_aparecida.mp4 (1.3416173)\nUm homem de 62 anos foi preso suspeito de dirigir embriagado no setor Jardim dos Ipês, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Militar (PM), antes de entrar na viatura, o suspeito foi flagrado rezando. Em uma gravação feita pelos agentes, ele afirmou ter saído recentemente da Casa de Prisão Provisória (CPP) e começou a clamar pela situação que enfrentava. Conduzido à Central de Flagrantes pela Polícia Civil (PC), o homem permaneceu em silêncio durante o interrogatório. Como a fiança arbitrada não foi paga, ele foi encaminhado ao presídio, onde aguarda audiência de custódia.\nComo o nome dele não foi divulgado, o POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito.\nEu saí da CPP antes de ontem. Voltar de novo?! Que vergonha... Meu Deus! Ô pai, senhor Deus. O senhor está me vendo. Depois de 60 anos, passar por essa humilhação. Ô meu Deus. Eu pensei que Deus tinha me dado 'livre-arbítrio", declarou o homem.