No mês de agosto, a parlamentar denunciou que vinha recebendo imagens de cunho sexual no e-mail oficial da Câmara 'há algum tempo' (Reprodução/Instagram da Silvye Alves)\nA Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (9), uma Operação para apurar crimes de perseguição (stalking) e violência política de gênero praticados contra diversas mulheres, entre elas uma Senadora da República e uma Deputada Federal. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa do investigado até a última atualização dessa matéria.\nEm nota divulgada à imprensa, a assessoria da deputada federal Silvye Alves (UB) disse que a parlamentar não foi avisada acerca da operação da Polícia Federal e confirmou que o alvo da operação foi o homem de 31 anos que mandou fotos íntimas para o e-mail da deputada (leia a nota na íntegra abaixo).