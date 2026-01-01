-POP_PMAGUASLINDAS_010125 (1.3356193)\nO homem suspeito de estuprar e matar a sobrinha foi morto durante um confronto com a polícia, segundo a Companhia de Policiamento Especializado (CPE) de Águas Lindas de Goiás. De acordo com a Polícia Militar, o confronto aconteceu na tarde desta quarta-feira (31/12), após o suspeito tentar invadir uma residência e abrir fogo contra os policiais (assista ao vídeo acima).\nImagens divulgadas pela CPE de Águas Lindas mostram o suspeito ferido sendo carregado pelos policiais e bombeiros em direção a uma ambulância.\nJoselmir Miranda Silva estava sendo procurado pela polícia há cerca de 15 dias por ter estuprado e matado a atendente Larissa Conceição Amaral, de 29 anos, dentro da própria casa, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nAtendente é encontrada morta dentro de casa em Águas Lindas de Goiás