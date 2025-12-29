-Suspeito de liderar o Comando Vermelho em Aparecida de Goiânia é preso em praia do Rio de Janeiro; v (1.3355175)\nUm homem apontado pela polícia como lider do Comando Vermelho (CV) em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, foi preso na tarde deste domingo (28) em uma praia da Zona Sul do Rio de Janeiro. Daniel Rodrigues dos Santos, conhecido como “Bozo”, estava foragido da Justiça de Goiás e foi capturado após um trabalho integrado das polícias militares do Rio de Janeiro e de Goiás.\nUm vídeo divulgado pela Polícia Militar nas redes sociais mostra o momento em que Daniel Rodrigues dos Santos, identificado pela tatuagem no peito, é abordado e preso na praia de São Conrado, Zona Sul carioca, sem oferecer resistência. Junto com ele estava outros dois homens que foram liberados posteriormente.