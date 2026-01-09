Preso sob acusação de latrocínio cometido contra a aposentada Maria Celina Peixoto Chein, de 82 anos, na terça-feira (6), o desempregado Marco Pereira Costa, de 39 anos, havia sido condenado por dois outros roubos cometidos, respectivamente, em maio de 2023 e março de 2024, em um raio de 300 metros de onde ele abordou Maria Celina. E os três locais ficam na Vila Bela e no Jardim Planalto, perto da Avenida T-9, e no máximo a 400 metros da casa que ele dá como endereço à Justiça. O assalto de dois anos atrás foi realizado a cerca de 50 metros de onde a aposentada estava.\nAlém destes três casos, a Polícia Militar identificou no boletim de ocorrência em que registrou o latrocínio de Maria Celina outros seis roubos e um furto, todos cometidos a partir de outubro de 2022. Mas só nos fatos narrados no primeiro parágrafo é que Marco chegou a ser preso e responder na Justiça. Pelo crime de maio de 2023, ele ficou preso primeiro até dezembro de 2023 e depois entre março de 2024, quando foi detido em flagrante pelo segundo roubo, até 10 de dezembro do ano passado, quando conseguiu progressão de pena e passou a usar tornozeleira eletrônica.