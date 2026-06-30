-VÍDEO: Prisão suspeito de matar caixa de supermercado (1.3428042)\nA Polícia Civil de Goiás prendeu, na tarde desta terça-feira (30), em Goiânia, Carlos Humberto Silva Cardoso, de 54 anos, suspeito de matar a companheira, a caixa de supermercado Tânia Maria Ribeiro de Oliveira, de 62 anos. O crime ocorreu em Itumbiara, no sul de Goiás, onde a vítima foi encontrada morta dentro de casa quatro dias após o assassinato. Segundo as investigações, o suspeito confessou o crime em um áudio enviado a familiares da vítima após fugir da cidade.\nAo O POPULAR, o delegado Felipe Salla, responsável pelas investigações, explicou que o corpo de Tânia foi localizado no dia 24 de junho. No mesmo dia, familiares receberam um áudio enviado pelo suspeito confessando o crime.\nA partir desse momento, foram realizadas diligências, troca de informações entre as equipes policiais e levantamentos de inteligência que possibilitaram localizar e prender o investigado hoje, na cidade de Goiânia”, disse.