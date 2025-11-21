À polícia, Johnatan Rodrigues Barbosa já tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio e alegou que o crime foi motivado por um xingamento (Divulgação/Polícia Militar)\nO suspeito de matar a ex-companheira a facadas no Bosque dos Buritis, em Goiânia, tinha passagens por tentativa de homicídio e lesão corporal, segundo a Polícia Militar. O POPULAR tentou entrar em contato com a defesa, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.\nCleidslane Henrique, de 41 anos, foi esfaqueada por Johnatan Rodrigues Barbosa, de 24 anos, que fugiu logo após o crime, segundo a polícia. A vítima era reeducanda do Programa Recuperando Pessoas e Parques e prestava um trabalho voluntário no Bosque dos Buritis, segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA).\nMulher é morta a facadas pelo ex-companheiro no Bosque dos Buritis, em Goiânia, diz PC