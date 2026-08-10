Um homem de 34 anos foi preso nesta segunda-feira (10) suspeito de matar o fazendeiro Cleuber Parreira da Silva, de 66 anos, e colocar fogo no corpo dele dentro de uma caminhonete. A prisão foi realizada pela Polícia Civil e pela Polícia Militar em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia e levado para a delegacia de Trindade. Segundo a PC, o crime aconteceu na última terça-feira (4). O corpo de Cleuber foi encontrado carbonizado dentro da carroceria da caminhonete, em uma área rural da região de Brazabrantes.\nAo O POPULAR, a defesa do suspeito, o afirmou que o homem vai ficar preso por cerca de 30 dias, pela suspeita do crime.\nO suspeito chegou a ser preso no dia do crime pela Polícia Militar, mas foi solto após passar por audiência de custódia. De acordo com a polícia, durante a prisão, o suspeito ainda tentou fugir.