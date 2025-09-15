-Suspeito de matar jovem a caminho do trabalho (1.3312486)\nO suspeito de matar a jovem Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, quando ela estava a caminho do trabalho, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, foi preso quando retornou ao local do crime, afirmou o delegado Adelson Candeo. Segundo o investigador, Rildo Soares dos Santos, de 33 anos, confessou o assassinato, mas negou que tenha abusado da vítima (veja vídeo acima).\nEm entrevista para a TV Anhanguera, Candeo pontuou que a prisão do suspeito ocorreu quando ele retornou ao local do crime, no momento em que a polícia realizava o trabalho de perícia.\nÉ muito comum de criminosos em série voltar para o local onde eles esconderam o corpo, especialmente durante o trabalho da polícia. Eles confiam muito que a polícia desconhece a identidade dos autores. Eles voltam para ver. Isso é normal do criminoso fazer isso", frisou o delegado.