Natasha Eduarda Alves de Sá, jovem que morreu esfaqueada (Reprodução/ TV Anhanguera)\nO suspeito de assassinar Natasha Eduarda Alves de Sá em um supermercado de Iporá afirmou para uma outra funcionária do estabelecimento que Natasha não será sua única vítima. De acordo com o delegado Bruno Ferreira, a funcionária foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência pelo crime de ameaça.\n“Ela disse isso quando foi registrar ocorrência. Ela vai ser ouvida no inquérito policial que investiga o homicídio. Ele teria falado diretamente para ela ‘a Natasha não vai ser a primeira’”, explica.\nEm nota previamente enviada, a defesa informou que o suspeito passará por uma avaliação especializada para verificar a condição psíquica. "Ressalte-se que eventual medida de internação não representa impunidade, mas sim uma resposta legal e técnica do Estado, voltada tanto à proteção da sociedade quanto ao tratamento do acusado, quando assim exigir sua condição clínica", explicou o advogado Lázaro Gonçalves.