Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, estava desaparecida desde domingo (Arquivo pessoal / Flora Alves Ruiz)\nO suspeito de matar Morgana Clemente Ferreira Silva, de 19 anos, que desapareceu depois de sair de uma lanchonete, não demonstrou qualquer emoção ao ver o corpo da vítima, relatou o delegado Gustavo Cabral. Ao POPULAR, Cabral contou que o jovem, de 18, segue preso e é investigado por feminicídio.\nO jovem foi ao local mostrar para as equipes onde havia ingerido bebida alcoólica com a vítima, na manhã de domingo, e no momento em que o corpo da vítima foi encontrado pelos policiais, bem próximo ao local indicado pelo suspeito. Ao ver a vítima, o suspeito não demonstrou qualquer emoção", observou Cabral.\nComo o nome do investigado não foi divulgado, O POPULAR não localizou a defesa dele para que pudesse se posicionar até a última atualização desta reportagem.