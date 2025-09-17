-Jovem morta de madrugada em Rio Verde (1.3312376)\nO suspeito de matar a jovem Elisângela Silva de Souza, de 26 anos, quando ela estava a caminho do trabalho, em Rio Verde, no sudoeste de Goiás, é investigado por pelo menos mais duas mortes, segundo o delegado Adelson Candeo. De acordo com o investigador, há dois casos de feminicídio com o mesmo perfil na cidade.\nEntre a Elisângela e as duas moças desaparecidas, temos dois casos de feminicídio com o mesmo perfil dessas duas (mulheres) que estão desaparecidas. Mulheres dependentes químicas que andavam pela noite nessa mesma região e morreram, exatamente, da mesma forma que a Elisângela. Com pancadas na cabeça, em um terreno baldio, durante uma madrugada, foram deixadas sem roupas e com alguma tentativa de ocultação de cadáver”, afirmou o delegado.