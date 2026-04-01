-Vídeo (1.3393667)\nO homem suspeito de matar uma mulher em um posto de combustíveis em Anápolis em setembro de 2023, foi preso preventivamente pela Polícia Civil no último sábado (28), em Goiânia. Investigado por homicídio qualificado, ele era considerado foragido desde 2024, de acordo com a polícia.\nComo o nome do suspeito não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a sua defesa para que pudesse se manifestar até a última atualização desta reportagem.\nImagens de câmeras de segurança, obtidas pela TV Anhanguera, registraram o momento em que a mulher se aproxima do carro onde o suspeito estava, quando é atingida por disparos de arma de fogo (assista acima). Segundo a PC, ela morreu ainda no local.\nMulher é morta a tiros em posto de combustíveis, em Anápolis; vídeo mostra crime\nHomem filmado matando mulher em posto de combustíveis diz à polícia que atirou durante discussão por dívida de R$ 40 mil