Um homem suspeito de matar o policial militar do Distrito Federal (DF) Cícero Romério Ribeiro Honório foi preso pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) horas após o homicídio. O crime ocorreu na noite deste sábado (15) no Lago Corumbá IV, em Santo Antônio do Descoberto, e, segundo apurado pelo O POPULAR, teria sido motivado por uma discussão. O investigado foi localizado no Setor Recanto do Sol, em Anápolis.\nO suspeito passou por audiência de custódia na manhã deste domingo (16), quando a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Em nota enviada ao O POPULAR, a defesa disse que aguarda acesso à integra do inquérito policial para apresentar os esclarecimentos (leia ao final do texto).\nÀ Polícia Militar (PM), o suspeito alegou que teria intervindo em uma discussão entre o policial e a esposa dele após presenciar uma agressão. Ainda segundo a versão apresentada, os dois estavam armados e o policial teria atirado no chão, atingindo a própria perna do suspeito. Diante disso, ele teria revidado.