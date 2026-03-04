O suspeito de matar o servidor público Leydes Hilário Maia em Americano do Brasil, na região Oeste de Goiás, neste domingo (1°), morreu após um confronto com a equipe do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar de Goiás (PMGO) nesta terça-feira (3) na cidade onde aconteceu o crime. Segundo a família da vítima, ele foi morto após receber o salário. A Polícia Civil de Goiás (PCGO) suspeita de um possível latrocínio.\nDe acordo com informações publicadas pelo 48° Batalhão da Polícia Militar de Goiás, a força-tarefa localizou o suspeito em uma zona rural da cidade. Ele entrou em confronto com a polícia, foi socorrido e levado ao hospital, mas morreu na unidade de saúde.\nNesta segunda-feira (2) a prefeitura de Americano do Brasil publicou nas redes sociais uma nota de pesar pela morte do servidor e descretou luto com o fechamento dos órgãos públicos do município.