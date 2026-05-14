Walisson Ascânio Tito alegou à polícia que universitário o convidou para beber após encontro casual nas ruas de Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO homem suspeito de matar o universitário Luciano Milo, de 27 anos, enforcado com um cabo de notebook, disse em depoimento que foi chamado pela vítima para beber. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Walisson Ascânio Tito até a última atualização desta reportagem.\nEle estava na rua. O Walisson, o autor, estava transitando na rua, ocasião em que o Luciano o abordou no próprio veículo dele e o convidou para ingerir bebida alcoólica. Eles passaram numa distribuidora de bebidas, compraram uma quantidade de bebida alcoólica e foram para o apartamento da vítima”, disse o delegado Danilo Wendel.\nSegundo o investigador, Walisson e Luciano não se conheciam e por acaso se encontraram na madrugada de domingo (10), na região do bairro Goiá, em Goiânia. Imagens de câmeras de segurança do condomínio mostram o suspeito e a vítima entrando no prédio de carro (assista ao vídeo abaixo).