Walisson Ascânio Tito alegou à polícia que universitário o convidou para beber após encontro casual nas ruas de Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO suspeito de matar o universitário Luciano Milo, de 27 anos, montou um plano para sair do condomínio da vítima sem ser notado. Segundo a Polícia Civil (PC), Walisson Ascânio confessou ter matado o jovem usando um cabo de carregador após os dois beberem juntos. O caso aconteceu no Setor Cidade Jardim, em Goiânia, e gerou bastante repercussão.\nEle [suspeito] alega que pegou um calçado do Luciano, calçou, e, além disso, pegou o notebook também para aparentar que, de fato, tinha um relacionamento com a vítima. De lá, ele acabou rompendo a tornozeleira eletrônica", explicou o delegado Danilo Wendel.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.