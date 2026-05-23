-Vídeo: áudio criminoso (1.3413711)\nUma operação conjunta entre as polícias Civil (PC) e Militar (PM) desarticulou, nesta sexta-feira (22), um plano de assalto a banco que estava sendo arquitetado para o mês de julho, em Trindade. Suspeito de atuar como líder do grupo, Crenilton Ferreira Barreto, de 44 anos, morreu em confronto com a PM no Conjunto Vera Cruz, região oeste de Goiânia, após reagir à abordagem.\nÀ reportagem do POPULAR, o delegado Rafael Borges, do 1º DP de Trindade, contou que a polícia já monitorava o grupo há cerca de duas semanas. Segundo ele, foi necessário agir antes do planejado porque a investigação apontou que o suspeito já possuía armas e explosivos.\nTivemos informações sensíveis de que eles estariam planejando esse fato há aproximadamente 15 dias. Já havia um relatório policial e eu dependia de diligências finais para representar por uma medida cautelar, mas não houve tempo e foi preciso antecipar essa ação operacional antes que o crime de fato ocorresse”.