Suspeito foi preso em casa, no Setor Residencial Gabriela, em Anápolis (Divulgação / Polícia Civil)\nUm homem foi preso suspeito de roubar a fazenda do prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), além de agredir o caseiro e a família dele. De acordo com a Polícia Civil (PC), durante a abordagem, o investigado fugiu em um carro, mas foi capturado na própria casa, ocasião em que confessou o crime e indicou mais três suspeitos.\nPor não ter o nome divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele para que pudesse se posicionar.\nO crime aconteceu no domingo (5), na zona rural do município, no distrito de Branápolis. A prisão em flagrante ocorreu nesta terça-feira (7), após a polícia analisar imagens de câmeras de segurança de propriedades próximas ao local do crime, e identificar um veículo utilizado no apoio à ação, um Honda/Fit. O mesmo carro foi localizado pelos policiais em frente a um bar no bairro Jardim Vera Cruz, em Anápolis.