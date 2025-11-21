-SUSPEITO_ADVOGADO_MARA (1.3340149)\nRaffael Leandro Carneiro, de 32 anos, suspeito de matar o advogado Pedro Henrique Lopes Silva, de 38, disse à Polícia Militar (PM) que matou a vítima com uma facada após uma discussão. O corpo do advogado foi encontrado quatro dias depois dele desaparecer. O suspeito foi detido em uma motociclista tentando fugir para Tocantins, segundo a PM.\nSimplesmente, só foi eu que matei [...] com faca. Foi só uma que eu dei. Nós começamos a discutir lá, eu mais ele”, afirmou Raffael.\nA prisão do suspeito ocorreu na madrugada desta sexta-feira (21), na BR-153, Mara Rosa, no norte goiano. Após audiência de custódia, Raffael foi mantido preso e encaminhado para a Unidade Prisional Regional de Uruaçu. A Defensoria Pública Estadual (DPE-GO) o representou na audiência, mas não comenta sobre os casos em que atua.