VÍDEO: Criminosos esperaram viatura da PM passar cometer o crime

Foram presos os cinco suspeitos do ataque a tiros em uma praça de Nerópolis, na região metropolitana de Goiânia, ocasião em que uma mãe se jogou para tentar salvar os filhos, no último domingo (1º).
Como os nomes dos envolvidos não foram divulgados, o POPULAR não conseguiu localizar as defesas dos suspeitos nem atualizar o estado de saúde do sobrevivente. A reportagem também procurou a Polícia Civil (PC), mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
Segundo a Polícia Militar (PM), todos os suspeitos foram apresentados às autoridades no Distrito Federal e permanecem à disposição da Justiça. O crime foi registrado por câmeras de segurança que mostram os envolvidos esperando a passagem de uma viatura antes de agir (veja o vídeo acima).