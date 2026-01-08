Edvaldo Leandro de Macedo e Pedro Henrique Melo Rabelo, suspeitos de envolvimento na morte do servidor de Cristalina (Divulgação / Polícia Civil)\nDois suspeitos são procurados por envolvimento na morte do servidor Limarco do Nascimento Oliveira, de 38 anos, durante uma confraternização da Prefeitura de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os suspeitos são Edvaldo Leandro de Macedo e Pedro Henrique Melo Rabelo.\nO POPULAR entrou em contato com a defesa de Edvaldo e aguarda posicionamento. A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Pedro Henrique.\nO crime aconteceu no dia 12 de dezembro de 2025, por volta das 20h20, durante uma confraternização de servidores municipais, na garagem da prefeitura, de acordo com a Polícia Civil.\nAo POPULAR, o delegado responsável pelo caso, Allisson Gotardo, explicou que Edvaldo era amigo do churrasqueiro da festa e teria se envolvido numa confusão com um colega de Limarco. O servidor então entrou na discussão e acabou sendo golpeado com uma faca no peito por Edvaldo, segundo o investigador. A vítima morreu no local.