-POP_Furto_BougainvilleJoalheria_210726 (1.3435457)\nOs três suspeitos de furtar uma joalheria no Shopping Bougainville, no Setor Marista, foram presos pela Polícia Militar em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, após uma força-tarefa que mobilizou mais de 180 militares (assista ao vídeo acima).\nDe acordo com a PM, o grupo seria especializado em furtos de joalherias localizadas dentro de shoppings. A ação teria sido planejada e executada durante a madrugada, quando os suspeitos permaneceram escondidos dentro do estabelecimento comercial.\nEles entraram no período próximo ao fechamento do shopping. Um deles se escondeu em um banheiro de um restaurante, e o outro conseguiu entrar em uma loja vizinha à joalheria. Eles permaneceram durante toda a madrugada”, disse o coronel Pedro Henrique Batista, comandante do Policiamento da Capital, em entrevista à TV Anhanguera.