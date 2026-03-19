Mayara Cristina Constantino e outros dois suspeitos foram detidos em flagrante por estelionato; vítimas eram induzidas a comprar produtos de luxo para participar de festa inexistente (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nUma mulher de 33 anos, identificada como Mayara Cristina Constantino, foi presa suspeita de organizar uma festa fictícia para a venda de bolsas de grife europeia, se passando por representante da marca, criando uma narrativa sofisticada e verossímil para dar aparência de legitimidade ao golpe, segundo a Polícia Civil. O POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Mayara Cristina Constantino até a última atualização dessa reportagem.\nChegou até nós um fato de que um grande evento importante ia ser realizado aqui e nenhum pagamento havia sido feito até o momento além de serem detectadas diversas inconsistências. Então, nós diligenciamos e comprovamos que a Mayara criou uma persona fictícia e que era uma pessoa que residia na Europa e que estaria contratando esses serviços dessa festa. Na verdade, não existia festa nenhuma, não existia contratação nenhuma, não existia essa pessoa”, disse a delegada Lara Sores.