Operação do Graer em condomínio de Aparecida de Goiânia terminou com a morte de dois suspeitos (Divulgação/Polícia Militar e Arquivo Pessoal)\nUm confronto em Aparecida de Goiânia, região metropolitana, resultou na morte de dois homens que, segundo o Grupo de Radiopatrulha Aérea (Graer), eram ligados a uma organização criminosa do Rio de Janeiro. A PM informou que um dos suspeitos havia se deslocado da cidade para Goiás, após a realização de uma ampla operação de segurança na região.\nDe acordo com o capitão Sérgio Chicaroli, do Graer, um dos suspeitos respondia por roubo e usava tornozeleira eletrônica. Estava foragido desde que a rompeu e foi para o Rio de Janeiro. "O apelido dele era ‘de Goiás’, o pessoal do Rio de Janeiro chamava ele assim. Inclusive, temos vídeo dele fazendo apologia à bandeira da facção, tentando ameaçar e intimidar as facções rivais”, contou o militar.