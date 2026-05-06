Prisão dos suspeitos aconteceu nesta quarta-feira (6) (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nA Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu nesta quarta-feira (6) os suspeitos de envolvimento em uma briga de torcida organizada que resultou na morte de um adolescente de 17 anos. A operação, nomeada de ‘Emboscada’, cumpriu quatro mandados de prisão temporária e quatro de busca e apreensão em Goiânia.\nA briga entre os torcedores do Goiás e Vila Nova aconteceu na noite do dia 22 de março no setor Antônio Carlos Pires, na região norte da capital.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar suas defesas para posicionamento.\nBriga entre torcidas deixa um jovem morto e dois torcedores feridos em Goiânia\nMembros de torcidas organizadas invadem e quebram janela de ônibus a pedrada, em Goiânia; vídeo