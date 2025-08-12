-VIGILANTE_MORTO_PLANALTINA (1.3298783)\nDois suspeitos de matar a tiros e facadas o empresário do ramo de segurança em uma distribuidora de bebidas foram presos. Eles são irmãos e, de acordo com a polícia, cometeram o crime por engano, após confundir a vítima com o assassino do irmão deles.\nAdelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, foi morto no sábado (9), em Planaltina (GO). De acordo com a polícia um dos suspeitos se apresentou na delegacia. Já o outro foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Distrito Federal (PM- DF), portando uma arma de fogo. A PC informou ainda que ambos foram conduzidos ao Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município.\nO POPULAR não conseguiu contato com as defesas dos suspeitos, pois os nomes não foram divulgados.\nAdelmar Rodrigues Oliveira Filho, de 35 anos, foi morto dentro de uma distribuidora de bebidas (Reprodução / TV Anhanguera e Redes sociais)