Os dois homens suspeitos de se passarem por entregadores e matarem a empresária Ingrid Emanuelle Santos, de 34 anos, dentro de sua casa em Governador Valadares, em Minas Gerias, foram presos em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Militar, as prisões ocorreram na madrugada desta sexta-feira (12), durante uma operação integrada entre forças de segurança dos dois estados.
Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso O POPULAR não conseguir localizar a defesa deles para posicionamento.
O crime aconteceu na quarta-feira (10), no bairro Parque Olímpico, em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a empresária foi encontrada morta dentro de casa, com sinais de violência: mãos amarradas e um corte profundo no pescoço.