-Suspeitos de sequestrar e internar mulher em clínica (1.3299882)\nOs suspeitos de sequestrar e internar uma mulher em uma clínica a mando da mãe e da irmã para que ela não participasse de uma disputa de herança na Justiça foram presos. Segundo a Polícia Civil de Goiás (PC-GO), foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (14) seis mandados de prisão preventiva e dois de busca e apreensão.\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas deles para que pudessem se manifestar.\nAlém disso, conforme a polícia, foi suspenso o exercício de atividade da clínica que funcionaria como uma associação criminosa. O grupo é investigado por cárcere privado qualificado, sequestro e lesão corporal.\nPolícia indicia motorista após morte de fazendeira e briga por herança de R$ 60 milhões