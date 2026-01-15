Três suspeitos foram detidos com um carro e um revólver (Reprodução / Polícia Militar)\nDois homens foram presos e um adolescentes apreendido suspeitos de torturar membros de uma facção criminosa rival e postar na internet, em Rio Verde, no sudoeste goiano. Vídeos divulgados pela Polícia Militar mostram os agressores ameaçando duas vítimas na mira de uma arma de fogo.\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa para que pudessem se posicionar.\nAs prisões ocorreram na quarta-feira (14), pela Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar. De acordo com os militares, as buscas e a localização dos suspeitos ocorreram logo após receberem as imagens divulgadas nas redes sociais.\nVídeo mostra dois homens sendo agredidos sob a mira de uma arma de fogo (Reprodução / Polícia Militar)