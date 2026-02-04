-POP_OP_CobrançaFinal_040226 (1.3370136)\nTrês homens foram presos suspeitos de tentar matar um empresário de Itaberaí, no noroeste goiano, por causa de uma dívida de R$ 1,5 milhão. O que chamou a atenção da polícia foi o fato dos investigados usarem um drone com uma granada de uso militar para cometer o crime. Devido a uma falha de execução, o artefato não explodiu e ninguém ficou ferido.\nÉ uma granada utilizada inclusive na Guerra do Afeganistão. É uma granada fragmentária e se ela explodir, há risco de vida para pessoas num raio de 15 metros. Então, se você joga num quintal, que era o que eles tentaram jogar, e tivesse cinco, seis pessoas naquele raio de 10 metros, o poder dela poderia levar cinco pessoas a óbito. Eles tinham um armamento extremamente raro de ser encontrado e utilizado em guerra”, disse o delegado Ricardo Ramos, do Grupo de Investigação de Homicídios de Itaberaí.