Ainda neste ano, a Avenida T-10, na região do Setor Bueno, passará a ser mão única no trecho entre a Avenida T-3 e a Avenida 85. A via fará parte de um sistema binário tendo como correspondente a Rua T-55, que vai manter seu sentido atual, ligando a Avenida 85 à T-3. Logo, a T-10, a partir do Parque Vaca Brava, permitirá apenas que o motorista trafegue no sentido rumo à Avenida 85. Portanto, não será mais permitido acessar a T-10 a partir da 85, apenas o contrário. A mudança faz parte dos estudos da Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) para as 36 vias mais importantes da cidade, que foram mapeadas ainda durante a elaboração do plano de governo, no ano passado.\nAlém da T-10, também foi apontada como solução atual para o fluxo da Avenida Mangalô a criação de um binário, com essa via, uma das principais da região noroeste de Goiânia, também passando a ser de sentido único. Porém, as mudanças para a avenida, localizada no Setor Morada do Sol, só devem ocorrer a partir do ano que vem. A decisão se deu após uma reunião com comerciantes locais, que pediram o adiamento das mudanças em razão de já ser o segundo semestre do ano, próximo ao período de mais vendas, do Natal, e, por isso, não desejariam mudanças no fluxo local nesta época. Até agora, essas foram as únicas avenidas em que os técnicos apontaram a necessidade de criação de mão única como intervenção.