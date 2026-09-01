A Prefeitura de Goiânia realizou nesta sexta-feira (28) o corte de duas árvores na praça da Rua C-211, no Setor Jardim América. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), os exemplares de Tamboril e Sibipiruna apresentavam sinais de comprometimento, com partes secas e deterioração. No entanto, a retirada divide a opinião de moradores e frequentadores do local, entre os que questionam e lamentam a necessidade do corte e os que temem que as árvores ou galhos pudessem cair sobre pessoas ou veículos.\nO parecer técnico da Gerência de Arborização Urbana (Gerarb), da Amma, aponta que os exemplares estavam em uma praça pública cercada por outras árvores e sem fiação aérea. Segundo a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), a solicitação para a remoção foi feita por um comerciante da região. O corte foi realizado na sexta-feira e a retirada dos troncos e galhos restantes deve ser concluída nesta segunda-feira.