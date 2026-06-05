Coloridos, feitos de areia, serragem, pedras e fé, os tapetes de Corpus Christi voltaram a tomar as ruas de Goiânia nesta quinta-feira (4). A tradição, que retrata símbolos da fé católica, passagens bíblicas e mensagens de evangelização, mobilizou centenas de pessoas em diferentes regiões da capital para celebrar a data dedicada ao mistério da Eucaristia. A celebração ocorre em um momento especial para os católicos da cidade: em 2027, Goiânia sediará, pela primeira vez, o Congresso Eucarístico Nacional (CEN), de 3 a 7 de setembro.\nEm Goiânia, o feriado católico foi marcado por movimentações em diferentes igrejas. O arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino, por exemplo, celebrou missas na Paróquia e Santuário Basílica Sagrada Família, na Vila Nova Canaã, na Catedral Metropolitana de Goiânia, no Centro. Ele também estava na assembleia do Conselho Nacional do Laicato do Brasil (CNLB), realizada na capital goiana.