A tarifa técnica do transporte coletivo teria que aumentar R$ 0,45 por conta dos gastos com os semáforos, segundo o Redemob Consórcio, que reúne as empresas concessionárias do sistema de transporte público da região metropolitana de Goiânia. O POPULAR mostrou que seriam repassados para a tarifa técnica cerca de R$ 123,7 milhões que a entidade alega ter de despesa prevista ao assumir o gerenciamento semafórico das vias públicas da capital por meio de um acordo de cooperação técnica (ACT) assinado em abril de 2025 com a Prefeitura de Goiânia.\nA tarifa técnica é a soma do valor que é pago pelos passageiros (R$ 4,30) com o que é subsidiado pelo governo estadual e pelas prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira. Atualmente, ela está em R$ 12,51, mas conforme apurado pelo jornalista Márcio Leijoto, na terça-feira (10), o RedeMob enviou o pedido de transferência de custos para avaliação da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), empresa pública de interesse privado responsável pela gestão e fiscalização da prestação de serviços executados pelo consórcio, após autorização definida em reunião no dia 15 de dezembro de 2025 pela Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), colegiado de caráter normativo responsável por definir diretrizes do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia (RMG).