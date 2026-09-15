A tarifa de remuneração do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia passará a ser de R$ 12,66 a partir de 1º de outubro. O montante representa um aumento de 7,48% em relação aos R$ 11,77 fixados para o período entre os dias 2 e 30 de setembro. O valor não interfere no preço pago pelos usuários, de R$ 4,30, sendo que o aumento será absorvido dentro do programa de subsídios pagos pelo Estado e prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Trindade e Goianira. Os entes ouvidos pelo POPULAR informaram que estão preparados para o reajuste e que têm o transporte coletivo como prioridade das gestões.\nO valor é o segundo maior da série histórica, iniciada em março de 2022, quando foi instituída a política de subsídio ao sistema, ficando atrás apenas do valor de R$ 12,82 instituído em dezembro de 2025 e que foi pago até maio deste ano. A terceira colocação passa a ser da tarifa válida entre junho e dezembro do ano passado, de R$ 12,51. Na época, a justificativa era o pagamento das obras de reformas das plataformas e dos terminais do sistema metropolitano, além da aquisição de nova frota, com a previsão de redução tarifária para os próximos meses.