-VÍDEO (1.3422612)\nUma tartaruga gigante foi fisgada por um empresário no Rio Araguaia, em Aruanã, região noroeste do estado. Segundo o empresário Artur Fernandes, de 31 anos, essa foi a primeira vez dele no local, que se surpreendeu com o tamanho e peso da tartaruga, que foi devolvida ao rio. A tartaruga é conhecida como tartaruga-da-amazônia, segundo o biólogo Bruno de Moura Silva, Gerente Interino de Proteção e Manejo de Fauna da AMMA de Goiânia (veja vídeo acima).\nA tartaruga foi encontrada no domingo (14). Segundo Artur, ele estava acompanhado do guia chamado Piauí enquanto pescavam, quando de repente a tartaruga apareceu. O guia o auxiliou para mostrar os registros da tartaruga.\nEstávamos pescando e na hora da fisgada veio ela, muito pesada. Para mais de 50 kg. Após pegarmos ela e fazermos os vídeos, tiramos o anzol e soltamos novamente”, informou o pescador.