Enterro de Tasso Câmara, em Goiânia (Arquivo pessoal e Tatiane Barbosa/g1 Goiás)\nO presidente de honra do Conselho Curador da Fundação Jaime Câmara, Tasso Câmara, foi sepultado neste domingo (14) no Cemitério Santana, no Setor dos Funcionários, em Goiânia. A ocasião, que reuniu familiares, amigos e diversas autoridades, foi marcada por homenagens ao profissional, que tinha 93 anos.\nO prefeito Sandro Mabel esteve presente e revelou que Tasso era um amigo de longa data. "Sempre foi muito agradável. Ele me dava muitos conselhos. Às vezes, eu ia na Organização Jaime Câmara e ele mandava me chamar. Uma pessoa que ajudou o grupo Jaime Câmara a crescer, uma pessoa que sempre teve uma boa convivência com a família e com a sociedade, estimado por todos e hoje parte deixando uma missão cumprida", declarou Mabel.