Um despacho da Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), que analisa denúncia de possíveis irregularidades no concurso da Câmara Municipal de Goiânia, aponta indícios de vínculo de outras duas candidatas — além de Luã Lírio de Souza Cruz, classificado em 1º lugar para o cargo de Administrador — com a banca organizadora, o Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG). O documento considera adequada e necessária a suspensão parcial do certame, mas ainda não houve decisão do conselheiro relator, Humberto Aidar.\nNo dia 1º de abril, O POPULAR já havia mostrado que o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) recebeu duas notícias de fato com indícios de conflito de interesse no concurso público regido pelo Edital nº 01/2025 da Câmara de Goiânia. Os documentos dissertam sobre a situação de Luã Lírio. Ambas as denúncias possuem os mesmos materiais, mas uma chegou de forma anônima e a outra, encaminhada pela Câmara de Goiânia. Chamou atenção a nota de Luã Lírio, com pontuação de 96 em um máximo de 100 pontos possíveis.